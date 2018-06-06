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Мэр Одессы заговорил на украинском на сессии горсовета

Среда, 6 июня 2018, 13:25

Мэр Геннадий Труханов продолжил практику ведения сессий городского совета на украинском языке.

По крайней мере он начал вести заседание сессии 6 июня на украинском, сообщает "Думская".

"Сегодня он говорил по-украински больше получаса, а на русский перешел только когда поздравлял журналистов с международным профессиональным праздником", – сообщает корреспондент издания.

Впервые за две свои каденции в должности городского головы мэр Одессы Геннадий Труханов начал вести сессию на государственном языке 25 мая.

Правда вскоре он вернулся к русскому, а государственный использовал только при зачитывании названий проектов решений.

Журналисты отмечают, что после того, как так называемый закон "Кивалова-Колесниченко" о региональных языках признали неконституционным, в одесской мэрии решили переформулировать пункт регламента о языковой политике.

Вместе с тем, новая редакция регламента не исключает использования русского, но уже не в качестве регионального, а также других языков национальных меньшинств при осуществлении горсоветом и его исполнительными органами своих полномочий.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков назвал "провокацией" вопрос журналиста о том, когда же министр внутренних дел заговорит на государственном языке.

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика министра сохранена - ред)", - ответил Аваков, и продолжил говорить по-русски.

Темы: ОдессаТрухановязык
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