В Беларуси задумали подвергнуть жесткой цензуре интернет

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Среда, 6 июня 2018, 13:53

Генеральная прокуратура Беларуси предлагает ввести уголовную ответственность за "распространение недостоверной информации" в интернете.

Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк журналистам в среду в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - заявил он.

По его словам, в Беларуси необходимо создать правовое поле ответственности для исключения оскорблений и ложного контента, который "будоражит общественное мнение".

По словам Конюка, аналогичные меры приняты в ряде стран, например в Германии, где предусмотрены штрафные санкции к распространителям фейкового контента.

Темы: Беларусь интернет цензура
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