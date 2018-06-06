В Беларуси задумали подвергнуть жесткой цензуре интернет

Генеральная прокуратура Беларуси предлагает ввести уголовную ответственность за "распространение недостоверной информации" в интернете.

Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк журналистам в среду в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - заявил он.

По его словам, в Беларуси необходимо создать правовое поле ответственности для исключения оскорблений и ложного контента, который "будоражит общественное мнение".

По словам Конюка, аналогичные меры приняты в ряде стран, например в Германии, где предусмотрены штрафные санкции к распространителям фейкового контента.