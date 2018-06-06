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Полиция проведет опрос, чтобы узнать, доверяют ли ей украинцы

Среда, 6 июня 2018, 15:53

Национальная полиция планирует провести социальный опрос, чтобы выяснить уровень доверия граждан.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергея Князев, сообщает пресс-служба.

"Уже в июле объявляем и до ноября проведем тендер на социальный опрос населения. Его цель - выяснить уровень доверия граждан к полиции", - сказал он.

По его словам, это единственный критерий, который позволит оценить деятельность полиции и построить дальнейший план работы ведомства.

Князев пояснил, что по результатам этого опроса будет определена эффективность работы руководителей каждого территориального подразделения.

Он добавил, что в феврале этого года высшие учебные заведения социологии разработали опросник для граждан, который поможет установить уровень доверия украинцев к работе полицейских уже в ближайшее время.

В мае прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине значительно возросло доверие к полиции.

По его словам, из всех государственных институтов высочайшее доверие населения имеют Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные Силы и пограничники. Выше доверие только к церкви и добровольческих отрядов. В первой пятерке - подразделения МВД.

Украинская правда
Темы: полицияКнязев Сергейопроссоциология
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