Прокуратура отчиталась о прогрессе в поиске обидчиков журналистов в Крыму

222 просмотра
Среда, 6 июня 2018, 16:36

Прокуратура АРК объявила в розыск восемь человек, которых подозревают в "незаконном лишении свободы" и "нарушении неприкосновенности жилья" в отношении журналистов в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, собранные доказательства позволили сообщить о подозрении 8 лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они объявлены в розыск.

Вообще же, говорится в сообщении, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 23 уголовных производствах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилья и препятствования журналистской деятельности.

"Подозреваемыми зачастую являются так называемые "следственные и оперативные работники" "Управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю" и представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крым", - рассказывают в прокуратуре.

По данным ведомства, выявить преступников помогли сами журналисты, которые были свидетелями событий на полуострове.

Как сообщалось, прокуратура Крыма сообщила о подозрении трем членам "Самообороны Крыма", которые похищали и незаконно удерживали украинских активистов на полуострове.

Украинская правда
Темы: СМИ Крым прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Подходит ли Сорос на роль "вселенского зла" на выборах в Украине 6 июня 2018, 16:30
Тревожный День журналиста 6 июня 2018, 10:30
Порошенко заявил, что от действий журналистов зависит победа 6 июня 2018, 08:35
Все новости
Главные новости
Отставку Данилюка поддержал профильный комитет
Аваков хочет закон о коллаборантах до деоккупации Донбасса
Комитет определился с двумя кандидатами на аудитора НАБУ
Кипрский суд "разморозил" активы СКМ Ахметова
Все новости
Музыка

Альбомы, синглы и клипы мая

Музыка

В Украине впервые выступит диджей Martin Garrix

здоровье

6 мест в Киеве с полезными сладостями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів