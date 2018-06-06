Прокуратура отчиталась о прогрессе в поиске обидчиков журналистов в Крыму

Прокуратура АРК объявила в розыск восемь человек, которых подозревают в "незаконном лишении свободы" и "нарушении неприкосновенности жилья" в отношении журналистов в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, собранные доказательства позволили сообщить о подозрении 8 лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они объявлены в розыск.

Вообще же, говорится в сообщении, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 23 уголовных производствах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилья и препятствования журналистской деятельности.

"Подозреваемыми зачастую являются так называемые "следственные и оперативные работники" "Управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю" и представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крым", - рассказывают в прокуратуре.

По данным ведомства, выявить преступников помогли сами журналисты, которые были свидетелями событий на полуострове.

Как сообщалось, прокуратура Крыма сообщила о подозрении трем членам "Самообороны Крыма", которые похищали и незаконно удерживали украинских активистов на полуострове.