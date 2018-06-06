Аваков хочет закон о коллаборантах до деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за принятие законов о коллаборантах и об амнистии до начала деоккупации Донбасса.

Об этом он написал в статье для "Украинской правды".

"Разработка, принятие законов о коллаборантах и об амнистии является необходимым этапом деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - считает Аваков.

По его словам, эти законы должны быть приняты до начала процесса освобождения захваченных территорий.

"Коллаборационизм нельзя оставлять без наказания. Но наказание должно иметь селективный характер и несколько уровней. Закон должен включать в себя четкое и ясное определение преступного деяния и однозначный перечень категорий лиц, попадающих под его действие", - считает Аваков.

По его мнению, предстать перед судом и понести заслуженное наказание должны люди, сознательно сотрудничавшие с оккупантами, входившие в органы власти, способствовавшие захвату территорий, воевавшие на стороне захватчиков, совершившие криминальные преступления против украинских военных и мирного населения.

"Также необходимо ввести законодательную норму, запрещающую гражданину, решением суда признанным коллаборантом, избираться и занимать должности в органах власти и местного самоуправления, быть государственным служащим", - написал Аваков.

Вместе с тем, по его мнению, содействие восстановлению государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донбасса целесообразно рассматривать в качестве условия освобождения от криминальной ответственности или смягчения таковой.

"Следовательно, даже комбатанты, не совершавшие тяжких военных преступлений, или представители среднего управленческого звена могут избежать криминальной ответственности, если будут содействовать восстановлению украинской власти над оккупированными территориями", - написал министр МВД.

Аваков считает, что параллельно с законом о коллаборантах обязательно должен быть принят закон об амнистии.

Под его действие должны попасть "большинство населения, пережившего оккупацию, все те, кто оказался заложником агрессора или вынужденно работал в учреждениях и организациях на оккупированной территории".

"Это принципиальный момент: речь ни в коем случае не должна идти о "зачистках" или репрессиях по отношению к мирному населению – людям, волею агрессора оказавшихся на захваченных территориях", - подытожил Аваков.

Больше читайте в статье "Коллаборационизм и амнистия. Необходимость общественного диалога".