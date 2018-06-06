Рассекреченные документы о Чернобыле внесли в реестр ЮНЕСКО

Документы государственного архива Службы безопасности Украины об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Соответствующий сертификат вручила представителям СБУ государственная архивная служба.

Сообщается, что "указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб".

"Большую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ", - добавили в ведомстве.

5 июня, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив.

Чернобыльская атомная электростанция - остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.

26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.

В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.