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Полякову продолжили личное обязательство на два месяца

Среда, 6 июня 2018, 18:49

Соломенский райсуд Киева продлил срок действия личного обязательства народному депутату Максиму Полякову на два месяца.

Об этом сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, передает "Укринформ".

"Рассмотрено ходатайство прокурора, удовлетворено в полном объеме. Обязанности продолжены в полном объеме, то есть это обязанность являться по вызову (к прокурору, следователю, суду - ред.), информировать об изменении места работы или жительства, и обязанность воздерживаться от общения с рядом лиц (свидетелями - ред.). Это на два месяца продлено, до 6 августа", - рассказал Мусияка.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

Темы: судПоляков
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