Полякову продолжили личное обязательство на два месяца
Соломенский райсуд Киева продлил срок действия личного обязательства народному депутату Максиму Полякову на два месяца.
Об этом сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, передает "Укринформ".
"Рассмотрено ходатайство прокурора, удовлетворено в полном объеме. Обязанности продолжены в полном объеме, то есть это обязанность являться по вызову (к прокурору, следователю, суду - ред.), информировать об изменении места работы или жительства, и обязанность воздерживаться от общения с рядом лиц (свидетелями - ред.). Это на два месяца продлено, до 6 августа", - рассказал Мусияка.
Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".
19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.
24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.
17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.