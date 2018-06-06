Штаб ООС: Ситуация на Донбассе под контролем, потерь за сутки нет

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Среда, 6 июня 2018, 18:56

В течение текущих суток, 6 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По его данным, в среду боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, из них один раз из запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам на Донецком и Мариупольском направлениях. Враг проявлял себя в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутово, Павлополь и Широкино. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по защитникам Опытного", - рассказывают военные.

При этом, говорится в сообщении, подразделения Объединенных сил вели "активную оборону" и давали "адекватный ответ" по всей линии соприкосновения.

"В эти сутки потерь в наших войсках нет. Потери противника уточняются", - резюмируют в штабе.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс
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