В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ "тревожного списка"

В Службе безопасности заявили, что в обнародованных СМИ списках возможных жертв те же фамилии, что и в документе, который, по утверждениям СБУ изъяли в ходе спецоперации.

Об этом заявили в СБУ в комментарии BBC News.

"В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации", - пишет издание.

В СБУ отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Как сообщалось, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Служба безопасности открыла уголовное производство из-за обнародования СМИ списка потенциальных 47 жертв.

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47 на крючке. Кто попал в "тревожный список" СБУ