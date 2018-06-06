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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 6 июня 2018, 21:07

Данылюка хотят уволить, с Арбузова сняли санкции, активы СКМ Ахметова разморозили, Украина в списке наименее миролюбивых стран – новости, которые обсуждали 6 июня.

О Данилюке. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Позже на сайте Рады появился проект постановления об увольнении Данилюка с должности министра финансов под №8433.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета также рекомендовал парламенту уволить Данилюка.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за принятие законов о коллаборантах и об амнистии до начала деоккупации Донбасса.

По его мнению, предстать перед судом и понести заслуженное наказание должны люди, сознательно сотрудничавшие с оккупантами, входившие в органы власти, способствовавшие захвату территорий, воевавшие на стороне захватчиков, совершившие криминальные преступления против украинских военных и мирного населения.

Об Ахметове. Окружной суд Никосии вынес решение в пользу финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" в споре с компанией Raga Establishment касательно статуса "Укртелекома", отменив распоряжение кипрского суда о "замораживании" некоторых активов группы СКМ Рината Ахметова.

Об Арбузове. Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года.

Об авиарейсах. 6 июня состоится первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто. По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться 3 рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и 2 – в зимний.

О наименее миролюбивых странах. По версии института экономики и мира Россия и Украина вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира.

Украина и Россия оказались на 152-м и 154-м месте соответственно в "Глобальном индексе миролюбия". Между ними в рейтинге Судан.

За год Россия опустилась на одну строчку, Украина поднялась на две позиции.

О самоубийстве Кантера. Известный режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видеокамеру, что подтверждает, что это было самоубийство. 

О Киеве и "Нафтогазе". Киевская власть будет вынуждена прибегнуть к радикальным действиям, если до следующей недели НАК "Нафтогаз Украины" не подпишет договор с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам.

Об аудиторах НАБУ. Комитет Верховной Рады по противодействию коррупции выбрал двух кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Депутаты избрали двух кандидатов: Василенко (13 голосов) и Фаерстоун (10 голосов)". Владимир Василенко – правозащитник, Том Фаерстоун – юрист из США.

Темы: Александр ДанилюкГройсманАхметовавиаНефтегаз
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