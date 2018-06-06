Умерла Кира Муратова

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Среда, 6 июня 2018, 23:42

6 июня скончалась известный украинский режиссер Кира Муратова.

Об этом сообщает Buro 24/7 со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко.

Кире Муратовой было 83 года.

Муратова родилась в Румынии в 1934 году.

Ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее известной.

Фильм Муратовой "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе.

Темы: кино
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