Умерла Кира Муратова

6 июня скончалась известный украинский режиссер Кира Муратова.

Об этом сообщает Buro 24/7 со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко.

Кире Муратовой было 83 года.

Муратова родилась в Румынии в 1934 году.

Ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее известной.

Фильм Муратовой "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе.