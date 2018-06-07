Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Италии утвердил правительство, выступающее за отмену санкций против РФ

Четверг, 7 июня 2018, 00:29

Парламент в Риме выразил доверие популистскому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. 

Об этом пишет DW.com.

В Италии, которая является третьей по величине экономикой еврозоны, к власти официально пришло новое, популистское правительство. Это произошло после того, как вечером в среду, 6 июня, большинство депутатов нижней палаты парламента выразило доверие кабинету, состоящему от представителей антисистемного "Движения "5 звезд" и крайне правой партии "Лига".

За доверие правительству премьер-министра Джузеппе Конте проголосовали 350 депутатов, 236 высказались против, еще 35 воздержались. Голосование о доверии в Палате депутатов состоялось на следующий день после того, как новое правительство одобрил Сенат республики.

Во внешней политике правительство Конте выступает за сближение с Россией и пересмотр западных санкций против Москвы. Одновременно новый кабинет выражает приверженность НАТО и желает укрепить место Италии в сердце Европы. Между тем оппозиция обвиняет Конте в том, что он никак не отреагировал на торговый конфликт между США и Евросоюзом.

В сфере внутренней политики новое "правительство перемен" планирует радикально сократить налоги и ввести базовый месячный доход для самых бедных. Эти планы озадачили многих итальянцев и международных наблюдателей, поскольку Италия и так уже страдает от гигантского долгового бремени.

Правительство Конте намерено ужесточить иммиграционную политику, обещая в числе прочего ограничить приток мигрантов, ускорить высылку нелегальных беженцев и увеличить количество изоляторов для мигрантов, подлежащих депортации, чтобы те "не бродили" по улицам страны.

Темы: ИталиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Италия
Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет
Исторический центр Венеции частично затопило: в третий раз в это время за более чем 100 лет
Министр обороны Италии заявил о возможности "политического разрешения" войны с РФ
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: