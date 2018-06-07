Парламент Италии утвердил правительство, выступающее за отмену санкций против РФ

Парламент в Риме выразил доверие популистскому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте.

Об этом пишет DW.com.

В Италии, которая является третьей по величине экономикой еврозоны, к власти официально пришло новое, популистское правительство. Это произошло после того, как вечером в среду, 6 июня, большинство депутатов нижней палаты парламента выразило доверие кабинету, состоящему от представителей антисистемного "Движения "5 звезд" и крайне правой партии "Лига".

За доверие правительству премьер-министра Джузеппе Конте проголосовали 350 депутатов, 236 высказались против, еще 35 воздержались. Голосование о доверии в Палате депутатов состоялось на следующий день после того, как новое правительство одобрил Сенат республики.

Во внешней политике правительство Конте выступает за сближение с Россией и пересмотр западных санкций против Москвы. Одновременно новый кабинет выражает приверженность НАТО и желает укрепить место Италии в сердце Европы. Между тем оппозиция обвиняет Конте в том, что он никак не отреагировал на торговый конфликт между США и Евросоюзом.

В сфере внутренней политики новое "правительство перемен" планирует радикально сократить налоги и ввести базовый месячный доход для самых бедных. Эти планы озадачили многих итальянцев и международных наблюдателей, поскольку Италия и так уже страдает от гигантского долгового бремени.

Правительство Конте намерено ужесточить иммиграционную политику, обещая в числе прочего ограничить приток мигрантов, ускорить высылку нелегальных беженцев и увеличить количество изоляторов для мигрантов, подлежащих депортации, чтобы те "не бродили" по улицам страны.