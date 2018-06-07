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Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 огнестрельных ранений

Четверг, 7 июня 2018, 05:21
 

В Николаеве в районе рынка "Юлиана", что на 3-й Слободской, произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил 5 огнестрельных ранений.

Об этом сообщает местное издание НикВести.

Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.

В отделе коммуникаций с общественностью Главного управления Нацполиции Николаевской области добавили, что по городу объявлен план "Перехват".

Как пишет издание Новости-Н, ссылаясь на очевидцев происшествия, прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.

После этого прозвучало еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны, при этом двое из них сели в автомобиль серого цвета, предположительно Mitsubishi Lancer.

Темы: Николаевполициячрезвычайное происшествие
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