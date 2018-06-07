В Чернобыле остаются отдельные очаги пожара

Пожар в зоне отчуждения продолжают тушить на отдельных очагах общей площадью до 1,5 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га", - отметили в госслужбе.

Авиация службы чрезвычайных ситуаций осуществила 69 сбросов воды (318 т).

Сообщается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

6 июня пожар в зоне отчуждения локализовали.

Правоохранители проводят все необходимые меры по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.