Грицак рассказал немцам об инсценировках России во время Чемпионата мира

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что РФ может инсценировать нападение на своей территории во время чемпионата мира по футболу, а вину за них переложит на Украину.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого посол Украины в Германии Андрей Мельник разместил в Twitter.

"Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве, а потом возложит вину на Украину", - отметил глава СБУ.

Грицак, в частности, считает, что РФ может прибегнуть к инсценировкам, передает "Европейская правда".

"Они способны на все, даже на инсценировку нападения в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас", - добавил он.

Грицак также отметил, что СБУ не видела другой возможности для спасения жизни журналиста Аркадия Бабченко и получения больше информации о заказчике, кроме как инсценировать его убийство.

Финальный этап Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.