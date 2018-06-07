Грицак рассказал немцам об инсценировках России во время Чемпионата мира

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Четверг, 7 июня 2018, 11:02

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что РФ может инсценировать нападение на своей территории во время чемпионата мира по футболу, а вину за них переложит на Украину.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого посол Украины в Германии Андрей Мельник разместил в Twitter.

"Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве, а потом возложит вину на Украину", - отметил глава СБУ.

Грицак, в частности, считает, что РФ может прибегнуть к инсценировкам, передает "Европейская правда".

"Они способны на все, даже на инсценировку нападения в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас", - добавил он.

Грицак также отметил, что СБУ не видела другой возможности для спасения жизни журналиста Аркадия Бабченко и получения больше информации о заказчике, кроме как инсценировать его убийство.

Финальный этап Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Темы: СБУ Грицак Росcия
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