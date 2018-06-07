В Киеве полиция задержала двух "гадалок"

Правоохранители задержали в столице двух "гадалок", которые обманули мужчину.



Об этом сообщает 7 июня отдел коммуникации полиции Киева.



В дежурную часть Подольского управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестные завладели его деньгами.



Во время разговора злоумышленницы навязали ему гадание и сообщили, что для этого нужны деньги. Получив 650 гривен, сообщницы скрылись.



Пострадавший предоставил приметы злоумышленниц оперативникам, которые начали их поиски. Неподалеку от места совершения преступления они заметили и остановили двух женщин, похожих по описанию.



Фигуранток задержали. Это - 21-летняя и 31-летняя жительницы Киевской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.



Женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.