Фракция Яценюка поддержит закон об Антикоррупционном суде
Фракция "Народный фронт" 7 июня на заседании единогласно решила поддержать президентский закон об Антикоррупционном суде.
Об этом сообщил парламентским журналистам лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает сайт партии.
Экс-премьер напомнил, что основным дискуссионным вопросом по этому законопроекту была роль международных экспертов.
Яценюк сообщил, что ночью была найдена формулировка, "которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме о сотрудничестве с международными финансовыми организациями".
"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", – сказал он.
На вопрос об этой формулировке и том, не будет ли она противоречить Конституции Украины, Яценюк отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет президент".
Формулировка не должна противоречить Конституции, "ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", добавил бывший премьер.