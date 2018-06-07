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Фракция Яценюка поддержит закон об Антикоррупционном суде

Четверг, 7 июня 2018, 11:22

Фракция "Народный фронт" 7 июня на заседании единогласно решила поддержать президентский закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщил парламентским журналистам лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает сайт партии.

Экс-премьер напомнил, что основным дискуссионным вопросом по этому законопроекту была роль международных экспертов.

Яценюк сообщил, что ночью была найдена формулировка, "которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме о сотрудничестве с международными финансовыми организациями".

"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", – сказал он.



На вопрос об этой формулировке и том, не будет ли она противоречить Конституции Украины, Яценюк отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет президент".

Формулировка не должна противоречить Конституции, "ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", добавил бывший премьер.

Темы: Антикоррупционный судЯценюкНародный фронтзаконодательствоВерховная Рада
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