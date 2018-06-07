Рада может рассмотреть отставку Данилюка уже в четверг

Вопрос отставки министра финансов Александра Данилюка Верховная Рада может рассмотреть в четверг.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники в обеих фракциях коалиции.



По словам собеседника УП в БПП, после голосования за Антикоррупционный суд, в сессионном зале могут рассмотреть вопрос об отставке Данилюка и назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту освободить Данилюка от должности.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Позднее Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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