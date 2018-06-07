Рада может рассмотреть отставку Данилюка уже в четверг
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Четверг, 7 июня 2018, 13:20
Вопрос отставки министра финансов Александра Данилюка Верховная Рада может рассмотреть в четверг.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в обеих фракциях коалиции.
По словам собеседника УП в БПП, после голосования за Антикоррупционный суд, в сессионном зале могут рассмотреть вопрос об отставке Данилюка и назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро.
Роман Романюк, УПpowered by lun.ua