Рада может рассмотреть отставку Данилюка уже в четверг

Вопрос отставки министра финансов Александра Данилюка Верховная Рада может рассмотреть в четверг.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники в обеих фракциях коалиции.



По словам собеседника УП в БПП, после голосования за Антикоррупционный суд, в сессионном зале могут рассмотреть вопрос об отставке Данилюка и назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро.