В Киевсовете – потасовка и блокирование из-за вопроса Почтовой площади

Сессия Киевсовета завершилась потасовкой и блокировкой выхода из сессионного зала из-за вопроса о судьбе Почтовой площади в Киеве и скандала с незаконной застройкой.

Об этом сообщает корреспондент 44.ua с места событий.

Самыми острыми вопросами было создание музея на Почтовой площади и скандал по поводу незаконной застройки. На сессию пришли как противники, так и защитники застройки.

Никакие вопросы повестки дня приняты не были. Из-за отсутствия результата ситуация накалилась и перешла в скандал и потасовку.

Люди начали рвать плакаты, а после того, как ни одно решение принято не было, представители Нацдружины заблокировали выход из Киевсовета.

По состоянию на 13:13 они заняли места депутатов в зале.

Фракция "Солидарность" покинула помещение через черный ход. В зале остались представители "Свободы" и "Самопомощи".

Киевсовет заблокировали из-за вопроса Почтовой площади 44.ua

Особенно остро обсуждался вопрос о музее на Почтовой площади.

Представители "Самопомощи" настаивали на приостановке договора с инвестором, оппоненты заявляли, что музеем на Почтовой должен заниматься именно инвестор.

Акция под КГГА была назначена защитниками исторического наследия на Почтовой площади на 9:30 утра четверга.

Как сообщает корреспондент "Українських новин", с начала заседания в кулуарах Киевсовета присутствовали около 80 активистов и 30 человек с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

После того, как депутаты не смогли разорвать договор с инвестором, который предусматривал строительство торгового центра на Почтовой площади, люди с символикой "Нацдружин" выломали дверь в сессионный зал Киевсовета и заблокировали выход депутатов.

Секретарь горсовета Владимир Прокопив объявил перерыв до 14:30.