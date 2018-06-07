Президент ФФУ: Я бы не показывал ЧМ в Украине, но смотреть буду

Народный депутат от фракции "БПП" и президент Федерации футбола Андрей Павелко заявил, что против трансляции в Украине чемпионата мира, который пройдет в России.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 6 июня, передает Tribuna.com.

"Верховная Рада Украины заинтересована действовать в интересах общества. Лично моя позиция – я бы не показывал ЧМ. Это популяризация страны-агрессора. ФФУ отказалась от квоты билетов и аккредитаций", - сказал он.

Запрет трансляции он связывает с законом о стране-агрессоре.

Также Павелко заявил, что будет смотреть матчи, но на иностранных каналах.

"Смотреть буду, но точно на итальянских, английских каналах, чтобы быть в курсе событий. Я обязан быть в курсе, в том числе, потому что являюсь членом Дисциплинарного комитета ФИФА", - объяснил нардеп.

Он сказал, что из официальной делегации ФФУ на чемпионат в Россию никто не поедет, а "представлять Украину будет уполномоченный из посольства Украины в России", а вот поездки "в частном порядке это личное дело каждого".

"Как болельщик, я понимаю, что каждый хочет увидеть лучшие сборные мира. Но, это может быть пропагандой страны-агрессора…Лучше туда не ехать", - сказал он.

Также он выразил надежду, что все вернутся "живыми и здоровыми" после чемпионата в России.

"Главное, чтобы не было жертв. Надеюсь, все вернутся живыми и здоровыми. И не хочется, чтобы были какие-то последствия", - сказал президент ФФУ.

По его мнению, мировой футбол получил большой минус от ЧМ в России и "в финансовом плане у ФИФА большие проблемы".

Он добавил, что заявку на следующий ЧМ рассматривают между США, Канадой и Мексикой против Марокко.

Так, ФИФА будет рассматривать возможность строительства новых стадионов в Марокко, а в США, Канаде и Мексике они уже есть.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

30 мая стало известно, что телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Национальная общественная телекомпания Украины от трансляции отказалась.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Влиятельных мировых лидеров призвали не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Государственная пограничная служба неоднократно советовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывали болельщиков, особенно участников АТО не ехать на чемпионат в России.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.