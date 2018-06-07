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Путин заявил, что властям Украины не нужны избиратели Донбасса

Четверг, 7 июня 2018, 14:49

Президент России Владимир Путин считает, что властям Украины "не нужны избиратели" с временно оккупированных территорий, потому что они "не проголосуют за действующую власть".

Об этом он заявил, отвечая 7 июня в рамках "Прямой линии" на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

В своем ответе Путин несколько раз подчеркнул свое мнение, что "действующее украинское руководство не способно остановить конфликт на Донбассе".

"Мне кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду и президента… ситуация в этой связи усугубляется. Еще раз хочу подчеркнуть: нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему этих территорий. В том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть не проголосуют", – заявил он.

"То, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально… Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса", – сказал президент страны-агрессора.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал свою стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, в которой отмечает, что "Минский протокол" в значительной степени отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня.

Аваков предлагает для деоккупации "механизм малых шагов": выбрать отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса, на котором противоположные военные формирования отвести за обусловленную линию и создать демилитаризованную зону безопасности.

В рамках освобожденной территории предлагается провести реинтеграцию и местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Затем проект должен масштабироваться на соседние районы.

В то же время глава МВД предлагает ввести временный мораторий на участие жителей Донбасса в выборах в Верховную Раду и президента после деоккупации этих территорий сроком на 3-5 лет, чтобы не допустить возобновления конфликта на деоккупированных территорях.

Валентина Романенко, УП
Темы: ОРДЛОПутин
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