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ООС: От взрывчатки боевиков пострадали мирные жители ОРЛО

Четверг, 7 июня 2018, 15:36

В оккупированном Голубовском Луганской области в жилом квартале террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По данным штаба, это произошло в четверг, 7 июня, около 10:30.

"Оккупанты совершили очередное преступление в населенном пункте Голубовское, что на Луганщине на временно оккупированной территории, против мирного населения", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан.

Українська правда
Темы: ОРДЛОчрезвычайное происшествиеДонбассООС
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