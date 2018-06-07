ООС: От взрывчатки боевиков пострадали мирные жители ОРЛО

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Четверг, 7 июня 2018, 15:36

В оккупированном Голубовском Луганской области в жилом квартале террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По данным штаба, это произошло в четверг, 7 июня, около 10:30.

"Оккупанты совершили очередное преступление в населенном пункте Голубовское, что на Луганщине на временно оккупированной территории, против мирного населения", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан.

Темы: ОРДЛО чрезвычайное происшествие Донбасс ООС
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