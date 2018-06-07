В Украине посмертно реабилитировали петлюровского атамана

Решением Апелляционного суда Киевской области был реабилитирован петлюровский атаман Киевщины Федор Артеменко-Орлик и его собратья Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что они были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу за то, что оказывали сопротивление действующему на то время коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, свидетельствующие об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века.

Сообщается, что в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянкого, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

"Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26.02.1922 Артеменко-Орлика Федора Петровича, Хоменко-Смутенка Якова Несторовича и Ногу Федора Архиповича признано врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговоренными по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 к высшей мере наказания - расстрелу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что после изучения архивного уголовного дела, было установлено, что указанные лица необоснованно осуждены, поэтому было подано в суд заявление о признании необоснованным осуждение Артеменко-Орлика, Хоменко-Смутенко и Ноги.

Сейчас они признаны реабилитированными.