Дело Бабченко: В ООО "Шмайсер" рассказали о роли Германа и обысках

Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабчеко не является руководителем ООО "УНСП "Шмайсер".

Об этом сообщила директор ООО "УНСП "Шмайсер" Антонина Капилян, передает "Радио Свобода ".

Она отметила, что заявления о том, что подконтрольное ей предприятие является базой для производства оружия или взрывчатки - инсинуации.

По ее словам, Герман является партнером, соучредителем и владельцем 10% предприятия и выполняет совещательные функции, но не управляет сообществом.

"Обыски на предприятии происходят регулярно. Мы к этому привыкли. Но правоохранители идут с предприятия с пустыми протоколами", - заявила Капилян.

"Почему происходят обыски? Это возможно "кошмарение" предприятия, возможно это связано с действующими уголовными делами. То есть обыски есть, но претензий к предприятию нет", - добавила она.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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