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СБУ надеется, что на РФ выведет телефон "заказчика убийства" Бабченко

Четверг, 7 июня 2018, 17:48

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак уверен, что СБУ сможет доказать причастность российских спецслужб к планированию террористических актов в Украине.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Грицак в частности отметил, что спецоперация с имитацией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко стоила приложенных усилий, ведь СБУ "смогла спасти много жизней".

"Это была очень успешная спецоперация. Мы действительно не хотели вводить людей в заблуждение, и я бы хотел прежде всего извиниться перед СМИ за то, что в начале мы не могли сообщить правду. Впрочем, тот факт, что нас обвиняют в якобы причинении морального вреда семье Бабченко, является полным абсурдом. Его жена изначально была проинформирована о ходе спецоперации", - сказал он.

На вопрос журналиста, какими доказательствами причастности России к планированию терактов обладает СБУ, Грицак ответил:

"Следственные действия еще продолжаются, но я уже сейчас могу сказать, что полученный следствием электронный носитель со списком будет иметь решающее значение. Вследствие экспертизы размещенных данных мы выясним и задокументируем источник его происхождения и дальше пойдем по "цепи".

"Я уверен: в итоге мы сможем доказать, что за этой акцией кроются российские спецслужбы", - добавил он.

По словам Грицака, российские спецслужбы не играют по правилам, а сама Россия заинтересована в дальнейшей дестабилизации Украины.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Адвокат подозреваемого Евгений Солодко сообщил, что во время обысков правоохранители изъяли только телефон Германа.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Позже генпрокурор заявил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcия
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