Сытник об Антикоррупционном суде: Радоваться еще очень рано

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятие закона об Антикоррупционном суде в Украине является лишь первым шагом и впереди еще долгий путь к формированию этого института.

Об этом он заявил в комментарии, опубликованном на странице НАБУ в Facebook.

"Сегодня был принят закон об Антикоррупционном суде, но, по моему мнению, радоваться еще слишком рано, потому что никто не видел финального текста этого закона. Знаем, что в парламенте иногда тексты получаются, совсем не те, за которые голосовали. А во вторых, это только первый шаг для создания этого института. Впереди еще очень долгий путь его формирования", - рассказал Сытник.

По его словам, закон об Антикоррупционном суде приняли под давлением гражданского общества и международных партнеров.

"Поэтому те риски, которые стояли на пути создания независимого антикоррупционного судебного института никуда не исчезли, а после принятия закона, возможно, и выросли. Поэтому моя позиция такова, что без контроля общества, международных партнеров риск получить суд, который будет зависимым, который будет содержать риски, которые сейчас есть в судах первой инстанции, которые слушают наши дела, эти риски не уменьшатся", - подытожил глава НАБУ.

7 июня Верховная Рада приняла закон о Антикоррупционный суд.

В четверг ночью, 6 июня, был достигнут компромисс относительно избрания судей Антикоррупционного суда.

6 июня днем, перед самым голосованием, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики еще раз рассмотрел законопроект с новыми поправками и поддержал его окончательную редакцию.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционном судепротиворечит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за то, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, чтоПорошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

Читайте также: "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?