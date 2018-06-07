Скандал с сигаретами на границе: мужа экс-дипломата амнистировали

Суд признал Сергея Лищишина виновным в подделке документов и самовольном присвоении власти при перевозке сигарет через границу, но освободил его от уплаты штрафа.

Об этом говорится в решении Береговского районного суда Закарпатской области от 6 июня.

Жена Лищишина, Оксана, на момент совершения им преступления, работала первым секретарем посольства Украины в Словакии.

В фабуле дела указано, что в 2016 году, когда Лищишин перевозил через границу сигареты, он предоставил работникам таможни письмо от украинского посольства в Словакии о перевозке дипломатического груза.

В то же время, как установил суд, таких поручений ни сам Сергей Лищишин, ни его жена не получали.

"Никаких сопроводительных документов... не готовилось, не регистрировалось и не казалось", – говорится в решении.

За это суд назначил мужу экс-чиновницы штраф в 1 700 гривен.

Однако, ссылаясь на закон "Об амнистии в 2016 году", Лищишина освободили от наказания.

Согласно решению, он должен заплатить только 880 гривен компенсации за экспертизы.

Также в этом деле был наложен арест на автомобиль, на котором Лищишин пересекал границу. Этот арест суд отменил.

23 мая 2016 года гражданин Украины в автомобиле с дипломатическими номерами пытался вывезти из страны почти 60 тысяч пачек сигарет под видом дипломатического груза.

Позже оказалось, что это был Сергей Лищишин. Она пыталась обжаловать увольнение через суд, но проиграла.

Суд осудил его за сокрытие от таможенного контроля сигарет и назначил штраф в 620 911 гривен – такой была общая стоимость перевозимых им сигарет. Также тогда был конфискован микроавтобус.

Однако позже Лищишин успешно обжаловал приговор - ему смягчили статью в нарушение порядка прохождения таможенного контроля, оштрафовали всего на 1 700 гривен и вернули авто.

Подробнее о деле читайте в материалах ЕвроПравды:

"От поцелуев Януковича до "крышевания" контрабанды: история одного посла Украины".

"Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства"