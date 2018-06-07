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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 7 июня 2018, 21:00

Закон про Антикоррупционный суд проголосован, Данилюка уволили с должности министра финансов, Верховная Рада выбрала нового аудитора НАБУ, "Нацдружины" обещают выгнать ромов из Голосеевского парка – новости, которые обсуждали 7 июня.

Об Антикоррупционном суде. Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

О Данилюке. Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов. За принятие соответствующего решения проголосовали 254 депутата. Данилюк заявил, что ему "инкриминируют то, что вынес сор из избы". 

И.о министра финансов будет первая заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Об аудиторе НАБУ. Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента правоведа Владимира Василенко.

О Кольченко. Украинский политзаключенный Олександр Кольченко прекратил голодовку. "Вынужден признать, что я переоценил свои силы – я оказался слишком слаб, поэтому решил прекратить голодовку", - написал в своем обращении Кольченко.

О "Нацдружинах" и ромах. "Национальные дружины" заявляют, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые стоят там табором, если те сами не уйдут в течение 24 часов.

О кандидатах в президенты. Рейтинг тройки "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не превышает 9%.

За лидера "Баткивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,9% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 7,9%. Почти такой же процент поддержки получил глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,7%.

О депутатской неприкосновенности. Конституционный суд Украины опубликовал свое заключение, которым признал конституционным депутатский законопроект об отмене неприкосновенности нардепов.

Законопроект 6773 предлагает ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть похожий президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года.

О "тревожном" списке СБУ. Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации.

Также следствие предполагает, что список потенциальных жертв по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко могли передать в СМИ из России, чтобы дискредитировать украинских правоохранителей.

Еще следствие по делу о покушении на Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение.

Темы: Антикоррупционный судВерховная РадаАлександр ДанилюкНАБУСБУ
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