МОН планирует автоматизировать жеребьевку на вступление в 1-х классы в 2019 году

Министерство образования планирует в 2019 году автоматизировать процесс жеребьевки для зачисления детей в 1 класс на свободные места.

Об этом говорится в разъяснении МОН.

В министерстве рассказали, что планируют в 2019 году сформировать совместно с органами местного самоуправления городов, которые будут готовы к такому проекту, реестры, которые будут использоваться для зачисления детей в школу.

"При этом введение реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности будет сохраняться, то есть право гарантированного места в школе будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания учреждения. В системе будет зашит механизм автоматизированной жеребьевки", - объясняют в МОН.

"Одна из задач таких реестров - забрать процесс подтверждения места жительства ребенка из школ, ведь это не свойственная для директоров учебных заведений функция", - отмечают в министерстве.

Создание соответствующих реестров предусмотрено новым Законом "Об образовании", который приняли 5 сентября 2017 года.

Часть местных органов самоуправления уже начали работу над реестрами, однако для их доработки и использования нужно время, отмечают в МОН.

"Именно поэтому, пока реестры находятся еще на этапе разработки, было предложено процедуру проведения жеребьевки непосредственно в школах. Процедуру выписано таким образом, чтобы она была не чувствительна к злоупотреблениям и открытой для контроля широкой общественности", - рассказали в министерстве.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщала, что с 2019 отменят жеребьевки на вступление в первые классы. Однако позже в МОН заявили, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.