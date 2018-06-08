Полиция АР Крым открыла производство из-за разрушения Ханского дворца
Управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту "незаконного уничтожения, разрушения и порчи" исторической памятки – Ханского дворца в Бахчисарае.
Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба полиции.
"Во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятки ХVI века – Ханского дворца в Бахчисарае, который является уникальной архитектурной памяткой и единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры, который состоит из более 19 объектов.
Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности", – говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1. 298 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).
Ранее российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца в оккупированном Крыму.
"Требования остаются те же – немедленная остановка всех "реставрационных" работ, проведение комплексной экспертизы", – объяснил Полозов.
Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – жены Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Судится Аблялимова с подрядчиком работ в заповеднике – ООО "Корпорация ATTA Групп".
По словам Полозова, предыдущий иск к субподрядчику, который отклонили крымские "суды", теперь "будет рассмотрен уже в Международном суде ООН".
"Готовятся также обращения и иски в другие международные инстанции", – добавил адвокат.
Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.
Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.
В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.
В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.
До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.
Однако крымский "суд" не принял иск, поскольку не увидел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.