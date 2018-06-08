Полиция АР Крым открыла производство из-за разрушения Ханского дворца

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Пятница, 8 июня 2018, 00:49

Управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту "незаконного уничтожения, разрушения и порчи" исторической памятки  Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба полиции.

"Во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятки ХVI века  Ханского дворца в Бахчисарае, который является уникальной архитектурной памяткой и единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры, который состоит из более 19 объектов.

Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности",  говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1. 298 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

Ранее российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца в оккупированном Крыму.

"Требования остаются те же – немедленная остановка всех "реставрационных" работ, проведение комплексной экспертизы", – объяснил Полозов.

Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – жены Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Судится Аблялимова с подрядчиком работ в заповеднике – ООО "Корпорация ATTA Групп".

По словам Полозова, предыдущий иск к субподрядчику, который отклонили крымские "суды", теперь "будет рассмотрен уже в Международном суде ООН".

"Готовятся также обращения и иски в другие международные инстанции", – добавил адвокат.

Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года. 

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.

Однако крымский "суд" не принял иск, поскольку не увидел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.

Темы: Крым оккупация полиция
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