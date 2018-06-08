"Госгидрография" закрыла несколько участков в Черном и Азовском морях из-за стрельб

Несколько участков Черного и Азовского морей временно закрыты для судоходства из-за мер по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствуют прибрежные предупреждения, обновленные 7 июня государственным учреждением "Госгидрография", передает "Крым.Реалии".

Речь идет о трех участках в Азовском море, которые расположены в Белосарайском и Таганрогском заливах, где Военно-морские силы проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.

Также ВМС Украины выполняют артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

"Согласно установленному порядку, по заявке ВСУ участки закрывает "Госгидрография". Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", - пояснил начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик.

Он отметил, что меры военных никоим образом не повлияют на отдыхающих и непосредственно перед закрытием участка, где проводятся стрельбы, соответствующий район тщательно проверяется.