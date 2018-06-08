Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018

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Пятница, 8 июня 2018, 02:20

На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, официальная делегация от Австралии не приедет. Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

Об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает ESPN.

Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Ранее официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Темы: Австралия Росcия чемпионат мира футбол
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