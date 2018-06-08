СМИ: Путин выразил желание встретиться с Трампом в Австрии

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Курц помочь организовать летом встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС.

"По словам самого Курца, запрос о возможной встрече Путин сделал во время официального визита в австрийскую столицу 5 июня.

Канцлер Австрии пообещал обратиться к президенту США с инициативой проведения встречи", - заявил собеседник издания.

Он отметил, что в Белом доме уже изучают это предложение.

The Wall Street Journal пишет, что Курц может обсудить этот вопрос с послом США в Германии Ричардом Гренеллом во время визита в Берлин на следующей неделе.

"Австрийцы заявили о готовности провести на своей территории встречу Путина и Трампа. Цель переговоров - ослабить напряжение в отношениях России и Соединенных Штатов по Сирии, Украины и других вопросах", - подчеркивают собеседники.

По информации газеты, Путин сказал Курцу, что готов встретиться с Трампом в Вене во время запланированной на июль поездки главы Белого дома в Европу на саммит НАТО.

"И Путин, и Трамп "стремятся к встрече", но не хотят, чтобы она проходила в американской столице и предпочитают провести ее в "нейтральном" месте", - заявил источник.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин считает американскую сторону ответственной за до сих пор не проведенную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом находится на ранней стадии планирования потенциального саммита между двумя главами государств.

Кремль заявил, что не получил ни одного сообщения из Вашингтона по организации саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным после того, как два лидера говорили по телефону в марте.