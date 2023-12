США требуют от России вывести войска из Украины

Государственный департамент США вновь призвал Россию вывести свои войска с Донбасса.

Об этом написала в Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - пишет она.

Нойерт также отметила ухудшение ситуации на востоке Украины.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", - возмущается она.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine