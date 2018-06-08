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Шпион боевиков, "сливавший" военные секреты, получил 8 лет тюрьмы

Пятница, 8 июня 2018, 08:35

Лисичанский городской суд приговорил к восьми годам заключения сообщника боевиков ОРЛО, который, находясь на подконтрольной правительству территории Луганской области, собирал информацию по заданию так называемого "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что контрразведка СБУ совместно с прокуратурой в апреле разоблачили и задержали злоумышленника в Лисичанске при выемке носителя информации из специально оборудованного тайника.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года злоумышленник, выполняя задание своего куратора из "МГБ", собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ, фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов", - рассказывают правоохранители.

По их словам, во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину и дал показания относительно преступной деятельности своего "куратора".

Благодаря этому, говорится в сообщении, СБУ удалось установить личность "оперативного уполномоченного МГБ ЛНР" и заочно сообщить ему о подозрении и объявить в розыск.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОтюрьмаЛуганская областьшпионаж
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