Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ раскрыла хищение 12 миллионов в полиции Киевщины

Пятница, 8 июня 2018, 12:32

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщает 8 июня пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета ГУ ЧП в Киевской области по поддельным документам открыли на подставных лиц 23 карточные счета для выплаты заработной платы.

Ежемесячно в период времени с 2007 по 2016 годы на эти карточки перечислялись денежные средства. Таким образом указанные лица завладели бюджетными средствами на общую сумму более 12 млн гривен.

По результатам предварительного расследования четырем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры предосторожности, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

*** За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В июне Генпрокуратура проводила обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области.

Украинская правда
Темы: полициякоррупцияГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
полиция
Полиция передала Нацмузею истории уникальное украшение: "черный археолог" получил подозрение
В Киеве произошла драка со стрельбой: есть раненый
Столичному военкому вручили протокол о коррупции
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: