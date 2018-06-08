ГПУ раскрыла хищение 12 миллионов в полиции Киевщины

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киевской области.



Об этом сообщает 8 июня пресс-служба ГПУ.



В ходе досудебного расследования следователи установили, что сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета ГУ ЧП в Киевской области по поддельным документам открыли на подставных лиц 23 карточные счета для выплаты заработной платы.



Ежемесячно в период времени с 2007 по 2016 годы на эти карточки перечислялись денежные средства. Таким образом указанные лица завладели бюджетными средствами на общую сумму более 12 млн гривен.



По результатам предварительного расследования четырем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.



В настоящее время решается вопрос об избрании им меры предосторожности, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.



Досудебное расследование продолжается.



*** За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В июне Генпрокуратура проводила обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области.