Amnesty International требует от России отпустить Сенцова

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Пятница, 8 июня 2018, 12:59

Международная правозащитная организация "Amnesty International" требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает за решеткой.

Об этом генеральный секретарь этой организации Салил Шетти написал в Twitter.

"Олег Сенцов уже 25 дней голодает в знак протеста против содержания Россией украинских политических заключенных", – отметил он.

"Он отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения!", – заявил Шетти.

В своем заявлении от 6 июня Amnesty International призывала РФ к "немедленному освобождению" Сенцова.

Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая, требуя от РФ освобождения украинских политзаключенных.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействие в освобождении сыновей.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти освободить незаконно осужденного крымского режиссера Сенцова.

Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" и призвал их не сосредотачиваться только на нем в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

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Двоюродная сестра Олега написала письмо к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главного редактора "РИА Новости в Украине" на украинского режиссера Сенцова, но считает такой обмен несоизмеримым.

Темы: Сенцов политзаключенные права человека Росcия
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