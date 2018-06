Amnesty International требует от России отпустить Сенцова

Международная правозащитная организация "Amnesty International" требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает за решеткой.



Об этом генеральный секретарь этой организации Салил Шетти написал в Twitter.



"Олег Сенцов уже 25 дней голодает в знак протеста против содержания Россией украинских политических заключенных", – отметил он.

"Он отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения!", – заявил Шетти.

В своем заявлении от 6 июня Amnesty International призывала РФ к "немедленному освобождению" Сенцова.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1