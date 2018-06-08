Amnesty International требует от России отпустить Сенцова
Международная правозащитная организация "Amnesty International" требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает за решеткой.
Об этом генеральный секретарь этой организации Салил Шетти написал в Twitter.
"Олег Сенцов уже 25 дней голодает в знак протеста против содержания Россией украинских политических заключенных", – отметил он.
"Он отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения!", – заявил Шетти.
В своем заявлении от 6 июня Amnesty International призывала РФ к "немедленному освобождению" Сенцова.
Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1— Salil Shetty (@SalilShetty) June 8, 2018
Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая, требуя от РФ освобождения украинских политзаключенных.
В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.
Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействие в освобождении сыновей.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти освободить незаконно осужденного крымского режиссера Сенцова.
Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" и призвал их не сосредотачиваться только на нем в вопросе освобождения украинских политзаключенных.
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Двоюродная сестра Олега написала письмо к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы.
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главного редактора "РИА Новости в Украине" на украинского режиссера Сенцова, но считает такой обмен несоизмеримым.