Еще трех деятелей культуры РФ внесли в список опасных для Украины

В Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.

Соответствующее обновление списка есть на сайте министерства от 6 июня.

Отмечается, что в список опасных для Украины человек вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.

Сообщается, что такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Также соответствующие обращения могут поступать от Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесены 134 человек.

В частности, в марте этого года в список вошли Александр Баширов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих и Алексей Долматов.

В Министрества добавляют, что по мере поступлений сообщений от соответствующих органов, список будет дополняться.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

В феврале сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".