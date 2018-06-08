Еще трех деятелей культуры РФ внесли в список опасных для Украины
В Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.
Соответствующее обновление списка есть на сайте министерства от 6 июня.
Отмечается, что в список опасных для Украины человек вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.
Сообщается, что такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.
Также соответствующие обращения могут поступать от Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На данный момент в список внесены 134 человек.
В частности, в марте этого года в список вошли Александр Баширов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих и Алексей Долматов.
В Министерстве добавляют, что по мере поступлений сообщений от соответствующих органов, список будет дополняться.
Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.
В феврале сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".