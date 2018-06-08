Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще трех деятелей культуры РФ внесли в список опасных для Украины

Пятница, 8 июня 2018, 13:51
Еще трех деятелей культуры РФ внесли в список опасных для Украины

В Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.

Соответствующее обновление списка есть на сайте министерства от 6 июня.

Отмечается, что в список опасных для Украины человек вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.

Сообщается, что такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Также соответствующие обращения могут поступать от Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесены 134 человек.

В частности, в марте этого года в список вошли Александр Баширов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих и Алексей Долматов.

В Министерстве добавляют, что по мере поступлений сообщений от соответствующих органов, список будет дополняться.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

В феврале сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".

Украинская правда
Темы: МинкультурыУкраинаРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: