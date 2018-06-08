Кольченко кормят бульонами, ему чуть лучше – правозащитник

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Пятница, 8 июня 2018, 14:47

Российские врачи выводят украинского политзаключенного Александра Кольченко из голодовки бульонами, его состояние нормализуется.

Об этом сообщил российский правозащитник, бывший глава Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области РФ Николай Щур в Facebook.

По его словам, в 10 утра Сашу Кольченко посетил адвокат – "Саша вышел к нему сам, оперативники его больше не сопровождали".

"Здоровье Саши нормализуется: врачи выводят его из голодовки, кормят бульонами", – сообщил Щур.

"Саша сейчас весит 55 кг, до голодовки было 63", – добавил он.

Правозащитник отметил, что за время голодовки Кольченко посещали областные представители уполномоченного по правам человека и члены региональной Общественной наблюдательной комиссии.

"Их поведение нравственным назвать не могу. Когда-нибудь Саша сам расскажет, что и как они ему говорили", – отметил Щур.

"Более подробная информация будет после ознакомления с отчетом адвоката, пока что это информация по телефону", – добавил он.

Накануне адвокат Андрей Лепехин сообщил, что за время голодовки Кольченко похудел до 54 кг и уже начал терять сознание.

Он распространил заявление Александра о прекращении голодовки: "Я переоценил свои силы – я оказался слишком слаб, поэтому решил прекратить голодовку", – говорилось в нем.

Темы: политзаключенные Росcия права человека
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