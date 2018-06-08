В центре Киева в воскресенье перекроют движение

10 июня в центре столицы будет запрещено движение транспорта в связи с проведением "Цветного забега".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Kyiv Color Run" состоится по маршруту: Троицкая площадь – улица Большая Васильковская (в направлении станции метро "Дворец "Украина") – разворот на улице Большой Васильковской (у дома №102 в районе костела) (4 круга).

В связи с этим, с 8:00 до 13:00 по указанному маршруту будет запрещено движение всех видов транспортных средств.