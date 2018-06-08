Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК проверит декларации нардепов Мураева, Богуслаева и Шкири

Пятница, 8 июня 2018, 15:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 12 чиновников, судей и нардепов, среди которых Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев и Игорь Шкиря.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что ведомство проверит декларации за 2015-2017 годы, которые были поданы:

  1. Олегом Билоусом, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.
  2. Вячеславом Богуслаевым, народным депутатом Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы.
  3. Савелием Вашурой, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.
  4. Сергеем Земенком, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 и 2017 (после освобождения).
  5. Русланом Крахмильцем, начальником Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
  6. Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
  7. Сергеем Нагорянским, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
  8. Евгением Панайотовым, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
  9. Дмитрием Суходубовым, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.
  10. Игорем Тереховым, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
  11. Сергеем Фокиным, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.
  12. Игорем Шкирей, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 годы и за 2017 год (исправленная).

Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных 10-ю субъектами декларирования, среди которых два народных депутата.

Кроме того, НАПК продлило срок полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Их фамилии не уточняются.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: