НАПК проверит декларации нардепов Мураева, Богуслаева и Шкири

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 12 чиновников, судей и нардепов, среди которых Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев и Игорь Шкиря.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что ведомство проверит декларации за 2015-2017 годы, которые были поданы:

Олегом Билоусом , прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.

Вячеславом Богуслаевым , народным депутатом Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы.

Савелием Вашурой , депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Земенком , старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 и 2017 (после освобождения).

Русланом Крахмильцем , начальником Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.

Евгением Мураевым , народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Сергеем Нагорянским , судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Евгением Панайотовым , детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.

Дмитрием Суходубовым , начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.

Игорем Тереховым , первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Фокиным , прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.