НАПК проверит декларации нардепов Мураева, Богуслаева и Шкири
Пятница, 8 июня 2018, 15:18
Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 12 чиновников, судей и нардепов, среди которых Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев и Игорь Шкиря.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что ведомство проверит декларации за 2015-2017 годы, которые были поданы:
- Олегом Билоусом, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.
- Вячеславом Богуслаевым, народным депутатом Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы.
- Савелием Вашурой, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.
- Сергеем Земенком, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 и 2017 (после освобождения).
- Русланом Крахмильцем, начальником Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
- Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Сергеем Нагорянским, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
- Евгением Панайотовым, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
- Дмитрием Суходубовым, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.
- Игорем Тереховым, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
- Сергеем Фокиным, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.
- Игорем Шкирей, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 годы и за 2017 год (исправленная).
Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных 10-ю субъектами декларирования, среди которых два народных депутата.
Кроме того, НАПК продлило срок полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.
Их фамилии не уточняются.
Украинская правда