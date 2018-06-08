БПП уже требует пересмотреть лицензию канала Мураева

Парламентская фракция БПП требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в кратчайшие сроки пересмотреть лицензию телеканала Newsone tv.



Такое заявление обнародовали 8 июня на Facebook-странице БПП.



По мнению представителей коалиции, указанный телеканал "откровенно ретранслирует кремлевскую пропаганду и ведет агрессивную антиукраинскую информационную политику".



В заявлении отмечается, что нардепов "глубоко возмутили высказывания владельца телеканала внефракционного нардепа Евгения Мураева, который в телеэфире телеканала News One (на самом деле Мураев был в эфире телеканала "112 Украина" -ред.) назвал украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова террористом".



В БПП напоминают, что Сенцов почти месяц голодает в российской тюрьме.



"Он, несмотря на пытки, нечеловеческие издевательства путинского режима, остается несокрушимым и преданным патриотом Украины, который доказывает всему миру: Россия - агрессор, который оккупировал Крым, а в тюрьмах России содержатся десятки украинских политзаключенных", – говорится в комментарии БПП.



Заявление Мураева во фракции трактуют как "откровенный кремлевскую пропаганду и попытки оправдать Кремль в преступлениях против Украины и самих украинцев".



"Учитывая это, фракция БПП настаивает на том, чтобы подкомитет по депутатской этике и морали комитета по регламенту ВРУ немедленно рассмотрел заявление господина Мураева и дал ему соответствующие оценки. Человек, который откровенно поддерживает российскую агрессию, а украинских героев называет террористами, не имеет никакого морального права называться народным депутатом Украины", - говорится в заявлении.



"Мы требуем от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания тщательно изучить и в кратчайшие сроки пересмотреть лицензию телеканала Newsone tv, который откровенно ретранслирует кремлевскую пропаганду и ведет агрессивную антиукраинскую информационную политику", – резюмируется в сообщении.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112 "Украина" относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сказал дословно следующее: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что" время расставит все по местам".

8 июня в парламенте фракции БПП и "Народный фронт" выступили с требованиями от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Сам Мураев позже заявил, что в его комментарии 112 каналу не было отражено личное отношение к Сенцову, он говорил о том, что речь идет о "сотворении очередного кумира".