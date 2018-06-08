Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП уже требует пересмотреть лицензию канала Мураева

Пятница, 8 июня 2018, 15:28

Парламентская фракция БПП требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в кратчайшие сроки пересмотреть лицензию телеканала Newsone tv.

Такое заявление обнародовали 8 июня на Facebook-странице БПП.

По мнению представителей коалиции, указанный телеканал "откровенно ретранслирует кремлевскую пропаганду и ведет агрессивную антиукраинскую информационную политику".

В заявлении отмечается, что нардепов "глубоко возмутили высказывания владельца телеканала внефракционного нардепа Евгения Мураева, который в телеэфире телеканала News One (на самом деле Мураев был в эфире телеканала "112 Украина" -ред.) назвал украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова террористом".

В БПП напоминают, что Сенцов почти месяц голодает в российской тюрьме.

"Он, несмотря на пытки, нечеловеческие издевательства путинского режима, остается несокрушимым и преданным патриотом Украины, который доказывает всему миру: Россия - агрессор, который оккупировал Крым, а в тюрьмах России содержатся десятки украинских политзаключенных", – говорится в комментарии БПП.

Заявление Мураева во фракции трактуют как "откровенный кремлевскую пропаганду и попытки оправдать Кремль в преступлениях против Украины и самих украинцев".

"Учитывая это, фракция БПП настаивает на том, чтобы подкомитет по депутатской этике и морали комитета по регламенту ВРУ немедленно рассмотрел заявление господина Мураева и дал ему соответствующие оценки. Человек, который откровенно поддерживает российскую агрессию, а украинских героев называет террористами, не имеет никакого морального права называться народным депутатом Украины", - говорится в заявлении.

"Мы требуем от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания тщательно изучить и в кратчайшие сроки пересмотреть лицензию телеканала Newsone tv, который откровенно ретранслирует кремлевскую пропаганду и ведет агрессивную антиукраинскую информационную политику", – резюмируется в сообщении.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112 "Украина" относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сказал дословно следующее: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что" время расставит все по местам".

8 июня в парламенте фракции БПП и "Народный фронт" выступили с требованиями от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Сам Мураев позже заявил, что в его комментарии 112 каналу не было отражено личное отношение к Сенцову, он говорил о том, что речь идет о "сотворении очередного кумира".

Темы: СенцовМураев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Сенцов
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: