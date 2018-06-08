В США предлагают награждать победителей ЧМ "за пределами России"

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Пятница, 8 июня 2018, 15:30

Хельсинкская комиссия США предложила организовать церемонию награждения победителей чемпионата мира по футболу "за пределами России".

Об этом говорится в докладе CSCE.

"В идеале ФИФА может организовать церемонию награждения победителя Кубка мира в нейтральном месте, за пределами России", — говорится в обращении.

Также комиссия призвала участников и гостей чемпионата не выражать "публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир".

По их версии, Путин проведет спортивное мероприятие, "пытаясь отбелить свой имидж и обогатить кремлевскую элиту".

В докладе описывается коррупция вокруг новых инфраструктурных проектов. Ведь, проводить чемпионат будут в одиннадцати городах.

"Олигархи, а также региональные и национальные чиновники работали вместе, чтобы присвоить активы от строительства и реконструкции турнирного стадиона до побочных проектов размещения и транспорта", - говорится в отчете.

"Путин даст миру коррумпированный турнир, построенный на спинах принудительного и плохого труда, и подвергает фанатов реальному риску насилия… преступления Кремля вопиющие", - заключили в комиссии.

Напомним, около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Украинская правда
Темы: Росcия США футбол
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