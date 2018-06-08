Хуг: На Донбассе в мае погибло 11 гражданских

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Пятница, 8 июня 2018, 16:09

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в мае в зоне военных действий на Донбассе пострадали 43 местных жителя.

Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу, передает "Укринформ".

"В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых", - сказал Хуг.

"Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее", - сообщил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что представители миссии проверяют информацию о других жертвах и добавил, что количество пострадавших может возрасти.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс АТО ОРДЛО
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