Премьер Италии согласился, что Россию надо вернуть в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал глава итальянского правительства.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как известно, премьер Италии также выступает за пересмотр санкций против России.

Европейская правда