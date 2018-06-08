Премьер Италии согласился, что Россию надо вернуть в G8

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Пятница, 8 июня 2018, 16:36

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал глава итальянского правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как известно, премьер Италии также выступает за пересмотр санкций против России.

Европейская правда

Темы: Италия Росcия
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