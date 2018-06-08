Полторак: Украина готова втрое увеличить количество военных в Афганистане

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские Вооруженные Силы 11 лет участвуют в составе миссии НАТО в Афганистане и готовы увеличить количество своего персонала.

Об этом он сказал на заседании Североатлантического совета со странами-контрибьютором Миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны, сообщает пресс-служба.

"11 лет Вооруженные Силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем готовы принимать участие в операции в составе Миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в Штаб миссии - увеличить численность персонала втрое", - сказал Полторак.

Он также выразил сожаление в связи с гибелью военных и гражданского персонала НАТО, а также всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с терроризмом.