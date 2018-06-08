В выходные будет тепло, но местами грозы

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Пятница, 8 июня 2018, 18:50

9-10 июня дневная температура воздуха в Украине будет от 22 до 28 градусов тепла, в ряде областей будут дожди.

9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждает Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 9 июня
Прогноз на 9 июня
meteo.gov.ua

В субботу дожди ожидаются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой. Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях.

Прогноз погоды на 10 июня
Прогноз погоды на 10 июня

А в воскресенье дожди на Львовщине и Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, в Одесской, Николаевской, Херсонской, а также Запорожской областях.

Синоптик Наталья Диденко также пишет, что 9 июня "дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винницкая – Черкасская – Кировоградская – Полтавская – Харьковская области, до Луганской области. Зацепит Одесскую и Киевскую область".

На остальной территории – без осадков.

Везде очень тепло, до жары, +25 +30 на востоке +20 +25 градусов.

10 июня, по данным Диденко, грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на западе, тогда как большинство областей – "в сухой погоде".

Температура воздуха снизится до +22 +26 градусов, на востоке до +19 +23 градусов.



Для Киева прогноз изменился с дождевого на преимущественно сухой: "В субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье – без осадков. +26 градусов".

После выходных резких скачков температуры воздуха не ожидается, но дожди 11 июня сосредоточатся на западе страны.

Предварительный прогноз на 11 июня
Предварительный прогноз на 11 июня

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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