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В выходные будет тепло, но местами грозы

Пятница, 8 июня 2018, 18:50

9-10 июня дневная температура воздуха в Украине будет от 22 до 28 градусов тепла, в ряде областей будут дожди.

9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждает Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 9 июня
Прогноз на 9 июня
meteo.gov.ua

В субботу дожди ожидаются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой. Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях.

Прогноз погоды на 10 июня
Прогноз погоды на 10 июня

А в воскресенье дожди на Львовщине и Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, в Одесской, Николаевской, Херсонской, а также Запорожской областях.

Синоптик Наталья Диденко также пишет, что 9 июня "дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винницкая – Черкасская – Кировоградская – Полтавская – Харьковская области, до Луганской области. Зацепит Одесскую и Киевскую область".

На остальной территории – без осадков.

Везде очень тепло, до жары, +25 +30 на востоке +20 +25 градусов.

10 июня, по данным Диденко, грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на западе, тогда как большинство областей – "в сухой погоде".

Температура воздуха снизится до +22 +26 градусов, на востоке до +19 +23 градусов.



Для Киева прогноз изменился с дождевого на преимущественно сухой: "В субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье – без осадков. +26 градусов".

После выходных резких скачков температуры воздуха не ожидается, но дожди 11 июня сосредоточатся на западе страны.

Предварительный прогноз на 11 июня
Предварительный прогноз на 11 июня

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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