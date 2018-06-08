СМИ показали, как внутри обустраивают Дом профсоюзов

Бетонный каркас пострадавшего от пожара Дома профсоюзов усилили с помощью стальных конструкций. Фасад здания отремонтировали и утеплили, он полностью остеклен с третьего по девятый этаж.

Об этом сообщает ABCnews.

"Настоящий вызов – восстановить здание, построенное по советским нормам в 1970-е годы, в соответствии с актуальными требованиями по инженерии и безопасности. Но в результате совместной работы большого количества людей ‒ проектировщиков, строителей, службы заказчика и других специалистов ‒ нам это удалось", ‒ рассказал главный инженер проекта Дома профсоюзов, руководитель Инженерного центра Украинского Центра Стального Строительства, Артем Билык.

По его словам, большое внимание уделили функциональному наполнению Дома профсоюзов.

"Здесь заменили систему отопления, появились системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, противопожарная сигнализация и др. Также в здании оптимизировали пути эвакуации: появились пожарные лифты грузоподъемностью 1000 кг с тамбурами, установлены противопожарные двери, разделяющие здание на отсеки", - пишет издание.

Кроме того, Дом профсоюзов оборудовали специальными санузлами, лифтами, подъемниками и пандусами для маломобильных групп населения.

Сейчас в здании проводятся внутренние работы с третьего по девятый этаж.

"Было решено проводить внутренние работы, начиная с верхних этажей. Это удобнее с точки зрения логистики, первый этаж сейчас частично выполняет функцию склада стройматериалов", - пояснил Билык.

Как отмечает издание, практически готовы кабинеты и места общего пользования с девятого по пятый этажи. На четвертом - уложена плитка на пол в коридорах и ламинат в кабинетах, сделаны стены, завершается монтаж потолочных систем.

Помещения на первых двух этажах будут отданы под общественную и, возможно, коммерческую функции.

В частности, в двух залах на первом и втором этажах разместится Комната памяти событий Революции Достоинства, с отдельным входом и лифтом.

Отремонтированный фасад Дома профсоюзов, пострадавший от пожара во время Революции Достоинства, ранее планировали открыть к 1 марта, однако затем перенесли открытие.



Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве.

Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

*** Основателем "ИТТ-Недвижимость" является кипрская компания "Амервино инвестментс ЛТД". К 2014 году совладельцем компании была Анна Маркарова, сестра заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой. "ИТТ-Инвест", которая также входит в группу "ИТТ" и является ее ведущей компанией, на треть принадлежит Даниилу Волынцу - мужу заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой. Сама Макарова, по ее словам, возглавляла "ИТТ-Инвест" 12 лет - с 2003 по 2014 год.