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ООС: бои велись на Луганском направлении, есть раненые

Пятница, 8 июня 2018, 19:35

За сутки боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное", - говорится в сообщении.

Из 120 и 82-мм минометов боевики открыли огонь по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.

"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают военные.

В пресс-центре уверяют, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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