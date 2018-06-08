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СБУ: В Тернопольской области в санатории присвоили деньги на реабилитацию бойцов

Пятница, 8 июня 2018, 20:06

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию участников боевых действий в санатории на Тернопольщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБ Украины установили, что директор санаторного комплекса на Тернопольщине присвоила бюджетные средства в крупных размерах, выделенные медицинскому учреждению в рамках реализации бюджетной программы. За счет этой суммы пройти курс психологической реабилитации должны были почти сто участников боевых действий", - рассказали в Службе безопасности.

По результатам проведения следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУООСденьгиТернопольская область
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